Парламентские выборы в Таиланде пройдут лишь после коронации короля Рамы X

БАНГКОК, 20 июн – РИА Новости. Первые с 2011 года парламентские выборы в Таиланде могут состояться только после официальной коронации царствующего короля Ватчиралонгкона (Рамы X), заявил премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

Премьер сделал это заявление во вторник вечером на пресс-конференции после окончания еженедельного заседания кабинета министров. Пресс-конференцию транслировал в записи в среду Третий национальный телеканал Таиланда.

"Выборы состоятся точно после коронации, а не до нее", — сказал Чан-Оча, отвечая на вопрос о сроках коронации и вероятности, что она состоится после выборов, запланированных на февраль 2019 года.

При этом премьер не назвал дату коронации, однако подтвердил, что выборы, как и запланировано в "дорожной карте возвращения к демократическому правлению", созданной его правительством, пройдут в феврале будущего года.

Правительство Чан-Очи пришло к власти в 2014 году в результате военного переворота, который он возглавил, командуя на тот момент сухопутными войсками страны. Переворот, в результате которого было смещено демократически избранное в 2011 году правительство премьер-министра Йинглак Чинават, произошел под лозунгами национального примирения после почти 10 лет интенсивного политического конфликта, создавшего небывалое в истории страны политическое размежевание общества. Военное правительство выпустило в первый месяц после прихода к власти "дорожную карту возвращения к демократическому правлению", однако дата выборов по этой карте неоднократно переносилась.

В октябре 2016 года скончался царствовавший в Таиланде 70 лет король Пхумипхон Адулъядет (Рама IX). Трон наследовал его сын, наследный принц Ватчиралонгкон, которому 28 июля этого года исполняется 66 лет. Король Ватчиралонгкон (Рама X) вступил на трон в декабре 2016 года, однако официальная церемония его коронации пока не состоялась. По таиландской традиции коронация проводится через некоторое время после вступления нового короля на престол, иногда – через несколько месяцев и даже лет. Отец царствующего короля, например, вступил на престол в 1946 году, а короновался только в 1950 году.

Во вторник, выступая перед журналистами, премьер Чан-Оча подчеркнул, что коронация является более важным событием для народа Таиланда, чем выборы, и что в период подготовки к коронации национальное единство, мир и стабильность важнее различий в политических взглядах.

"Я хочу, чтобы страна оставалась мирной и стабильной, потому что это будет в дальнейшем оказывать влияние на общую ситуацию в стране, включая инвестиционный климат. Что же касается выборов, то мы будем в этом отношении двигаться вперед в полном соответствии с демократическими принципами", — заявил Чан-Оча.

Региональные обозреватели ожидают, что в ближайшие месяцы военное правительство Таиланда отменит запрет на политическую деятельность и политические собрания более 5 человек, чтобы политические партии, уже прошедшие перерегистрацию в соответствии с новой конституцией и новым избирательным законодательством, могли начать свои избирательные кампании.