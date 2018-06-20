Израильская армия засекла пуски 45 ракет из Газы, сбила семь

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Израильские военные засекли за минувшую ночь пуски порядка 45 ракет и мин из сектора Газа, сбив в воздухе семь из них, сообщила армейская пресс-служба.

В ответ на палестинские обстрелы ВВС Израиля атаковали в анклаве в общей сложности 25 объектов, имеющих военное назначение и принадлежащих правящему там движению ХАМАС.

О наличии потерь с обеих сторон информации пока не поступало.

"Прошлой ночью были зафиксированы примерно 45 пусков из сектора Газа в направлении Израиля. Семь из них были перехвачены системами противоракетной обороны "Железный купол", по меньшей мере три (снаряда – ред.) упали в пределах сектора Газа", — сообщили военные.

Ответственность за обстрелы они возлагают на ХАМАС, от которого в Израиле традиционно требуют обеспечивать режим перемирия всеми палестинскими фракциями.

Ракеты на Израиль полетели после того, как около полуночи авиация атаковала в секторе Газа три объекта боевиков ХАМАС. Ту бомбардировку, первую из трех за ночь, военные назвали ответом на запуски горящих воздушных змеев и шаров, которые вызывают многочисленные пожары в приграничных районах страны.