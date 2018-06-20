МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк заявили о намерении подать иск против администрации американского президента Дональда Трампа из-за его миграционной политики, подразумевающей разделение семей мигрантов на границе с Мексикой, что нарушает конституционные права мигрантов, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждает реформу на фоне ожесточенных дебатов в обществе, каким образом организовать иммиграцию и допустимо ли разлучать детей с родителями, которые прибыли в страну незаконно и должны быть за это задержаны. Трамп не раз высказывал противоречивые позиции по этому вопросу — в частности, обещал защитить детей от разлуки с родителями, но в то же время обещал проводить политику "нулевой терпимости", которая и приводит к таким разлукам.

Как заявил губернатор, штат направляет соответствующие обращения о подаче судебного иска против федерального правительства в службу временной социальной помощи и помощи инвалидам, министерство здравоохранения и управление по делам детей и семьи.

"Мы не потерпим, чтобы федеральное правительство нарушало конституционные права детей и их родителей. Штат Нью-Йорк будет действовать и подаст иск, чтобы положить конец этому бессердечному и преднамеренному нападению на общины мигрантов", — завил Куомо.

В апреле этого года глава министерства юстиции США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой терпимости" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу на юго-западе США. Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находиться с родителями в изоляторе временного содержания под стражей. Действующая администрация США утверждает, что действует в соответствии с законом и критикует послабления в отношении въезжавших с детьми мигрантов со стороны предыдущей администрации. Администрация Трампа полагает, что нынешняя политика окажет "сдерживающий эффект" на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну.

Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.