Турция получит самолеты F-35 от США уже 21 июня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 28 апреля 2018. Архивное фото

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 28 апреля 2018. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV заявил, что вопреки протестам Конгресса США Турция получит первые истребители F-35 уже в четверг.

"Два истребителя будут переданы нам 21 июня", — сказал он.

Компания-производитель самолетов Lockheed Martin Corporation также подтвердила готовность осуществить первую поставку F-35 турецкой стороне. Церемония по передаче первых двух самолетов Анкаре должна состояться 21 июня в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас).

В общей сложности Турция хочет получить от США 100 истребителей-бомбардировщиков нового поколения F-35.

Ранее сообщалось, что принятый Конгрессом США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российских систем С-400.