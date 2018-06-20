ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Израильская авиация за ночь трижды атаковала сектор Газа, в ходе последней серии нанесены удары по одиннадцати объектам боевиков в ответ на массированные ракетные обстрелы с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
Израильские военные засекли за минувшую ночь пуски порядка 30 ракет из Газы. Семь из них были сбиты комплексами ПВО "Железный купол", по меньшей мере три снаряда упали в пределах сектора. Сирены тревоги звучали вплоть до 6.00 (время совпадает с московским).
Палестинские обстрелы начались после того, как около полуночи авиация атаковала в Газе три объекта ХАМАС. Первую бомбардировку военные назвали ответом на запуски горящих воздушных змеев и шаров, которые вызывают пожары на израильской стороне границы.