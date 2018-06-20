ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Израильская авиация за ночь трижды атаковала сектор Газа, в ходе последней серии нанесены удары по одиннадцати объектам боевиков в ответ на массированные ракетные обстрелы с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Всего за ночь самолеты разбомбили порядка 25 целей, принадлежащих правящему движению ХАМАС. По данным армии, объектами ударов стали четыре военных комплекса, в том числе подземный тренировочный лагерь.

Израильские военные засекли за минувшую ночь пуски порядка 30 ракет из Газы. Семь из них были сбиты комплексами ПВО "Железный купол", по меньшей мере три снаряда упали в пределах сектора. Сирены тревоги звучали вплоть до 6.00 (время совпадает с московским).

Палестинские обстрелы начались после того, как около полуночи авиация атаковала в Газе три объекта ХАМАС. Первую бомбардировку военные назвали ответом на запуски горящих воздушных змеев и шаров, которые вызывают пожары на израильской стороне границы.