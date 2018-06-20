В США запретили правозащитникам посещать детей мигрантов из Мексики

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа препятствует доступу представителей правозащитных организаций и СМИ к палаткам на границе США и Мексики, где находятся дети мексиканских мигрантов, сообщил РИА Новости исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия.

"Мы пытаемся получить доступ, но позиция администрации остается неясной, в этом вопросе нет прозрачности", — заявил Гарсия.

Гарсия отметил, что дети находятся в палатках в "немыслимых" условиях, так как температура воздуха достигает 107-104 градусов по Фаренгейту (40-42 градусов по Цельсию). "Мы не знаем, какие там условия, потому что правительство не пускает прессу и правозащитные организации внутрь", — добавил он.

По мнению Гарсии, Трамп "спекулировал угрозой миграционного кризиса" на границе с Мексикой, чтобы продвигать свою миграционную повестку.

В апреле этого года глава министерства юстиции США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой терпимости" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу на юго-западе США. Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находиться с родителями в изоляторе временного содержания под стражей. Действующая администрация США утверждает, что действует в соответствии с законом и критикует послабления в отношении въезжавших с детьми мигрантов со стороны предыдущей администрации. Администрация Трампа полагает, что нынешняя политика окажет "сдерживающий эффект" на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну.

Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.