Глава Гватемалы выступил за изменение американской политики к мигрантам

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Гватемала во вторник присоединилась к критике действий США по отношению к семьям мигрантов и заявила о необходимости ее изменения устами своего президента Джимми Моралеса.

Трамп обсуждает реформу на фоне ожесточенных дебатов в обществе, каким образом организовать иммиграцию и допустимо ли разлучать детей с родителями, которые прибыли в страну незаконно и должны быть за это задержаны. Трамп не раз высказывал противоречивые позиции по этому вопросу — в частности, обещал защитить детей от разлуки с родителями, но в то же время обещал проводить политику "нулевой терпимости", которая и приводит к таким разлукам. Республиканцы испытывают растущее давление со стороны оппозиционных демократов и общественного мнения по вопросу разлучения семей. Некоторые союзники Трампа в конгрессе опасаются, что это может повредить им на выборах в ноябре.

"Политика, которая заканчивается разделением семей и болью такого числа людей, особенно детей, должна быть не только пересмотрена, она должна быть изменена как можно скорее", — приводит правительство Гватемалы в своем микроблоге в Twitter заявление Моралеса.

Ранее с аналогичным осуждением действий США выступили Мексика и Сальвадор. Глава МИД Мексики Луис Видегарай назвал такую практику нарушением прав человека.