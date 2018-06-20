Израильские ВВС атаковали цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Израильская авиация атаковала восемь целей в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

По подсчетам военных, за ночь со вторника на среду палестинские боевики выпустили по югу Израиля не менее 18 реактивных снарядов, четыре из которых были перехвачены установками ПРО "Железный купол". О наличии потерь при обмене ударами информации не поступало.

"Задействовав авиацию, Армия обороны Израиля атаковала ночью еще восемь террористических целей в трех военных комплексах террористического движения ХАМАС в различных районах сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

Палестинские обстрелы начались после того, как израильская авиация атаковала в секторе Газа три объекта боевиков из правящего движения ХАМАС. Первую ночную бомбардировку военные назвали ответом на запуски с территории анклава горящих воздушных змеев и шаров, которые вызывают пожары на израильской стороне границы.