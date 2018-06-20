Постпредство России назвало обвинения США в адрес СПЧ циничными

ООН, 20 июн — РИА Новости. В постпредстве России при ООН прокомментировали выход США из Совета по правам человека и назвали циничными аргументацию Вашингтоном своего решения.
"Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе", — говорится в комментарии российской миссии.
В комментарии подчеркивается, что в работе СПЧ имеются недостатки, "однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность".
Выход США из СПЧ ООН
Во вторник госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Это решение встретило критику ряда стран и международных институтов. Израиль, напротив, полностью одобрил его.
Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе Совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание. Представители администрации Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла, Китай и Куба.