Постпредство России назвало обвинения США в адрес СПЧ циничными

Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

ООН, 20 июн — РИА Новости. В постпредстве России при ООН прокомментировали выход США из Совета по правам человека и назвали циничными аргументацию Вашингтоном своего решения.

Российские дипломаты отметили, что Совет является "ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека", которая действует на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества.

"Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе", — говорится в комментарии российской миссии.

"Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир, включая своих же традиционных союзников", — заявили в постпредстве.

В комментарии подчеркивается, что в работе СПЧ имеются недостатки, "однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность".

Выход США из СПЧ ООН

Во вторник госсекретарь Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Это решение встретило критику ряда стран и международных институтов. Израиль, напротив, полностью одобрил его.

Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе Совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание. Представители администрации Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла, Китай и Куба.