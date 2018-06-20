Россия выдвинула свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека

Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке. Архивное фото

ООН, 20 июн — РИА Новости. Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы, сообщили в постпредстве страны при ООН.

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", — сообщил пресс-секретарь миссии Федор Стржижовский.

Членство РФ в СПЧ истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в том же году страна не была переизбрана в Совет.