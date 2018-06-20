Трамп обсудил в конгрессе иммиграционную реформу

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетил во вторник вечером с нечастым визитом Капитолий, где обсудил с конгрессменами-республиканцами иммиграционную реформу, сообщил Белый дом.

"Президент одобрил оба предложенных в палате представителей законопроекта по иммиграции, которые обеспечивают строительство стены (на границе с Мексикой), избавляются от лакун в законодательстве и решают кризис на границе и вопрос разлучения семей, позволяя задержание и депортацию семей в целом", — заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах. Прибытие президента в конгресс показали американские телеканалы.

Трамп обсуждает реформу на фоне ожесточенных дебатов в обществе, каким образом организовать иммиграцию и допустимо ли разлучать детей с родителями, которые прибыли в страну незаконно и должны быть за это задержаны. Трамп не раз высказывал противоречивые позиции по этому вопросу — в частности, обещал защитить детей от разлуки с родителями, но в то же время обещал проводить политику "нулевой терпимости", которая и приводит к таким разлукам. Республиканцы испытывают растущее давление со стороны оппозиционных демократов и общественного мнения по вопросу разлучения семей. Некоторые союзники Трампа в конгрессе опасаются, что это может повредить им на выборах в ноябре.

В апреле этого года глава министерства юстиции США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой терпимости" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу на юго-западе США. Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находиться с родителями в изоляторе временного содержания под стражей. Действующая администрация США утверждает, что действует в соответствии с законом и критикует послабления в отношении въезжавших с детьми мигрантов со стороны предыдущей администрации. Администрация Трампа полагает, что нынешняя политика окажет "сдерживающий эффект" на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну.

Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.

По утверждению главы МВБ США Кирстен Нильсен, правительство поддерживает высокие стандарты в центрах по задержанию и заботится о детях.

По словам Нильсен и представителей администрации Трампа, разделение семей необходимо для претворения в жизнь иммиграционных законов, они призывают конгресс изменить эти законы.

Во вторник президент США вновь заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Штатов. По его словам, "из 12 тысяч детей 10 тысяч их родители отправляют в очень опасное путешествие" и "только 2 тысячи" пересекают границу со своими родителями.

Президент добавил, что сейчас представляется наилучшая возможность для конгресса изменить "смехотворные и устаревшие" миграционные законы. Трамп добавил, что США должны иметь сильную безопасность на границах.