В Никарагуа еще четыре человека погибли в протестах

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Число жертв протестов в никарагуанском департаменте Масайя за вторник увеличилось до шести человек, сообщил глава Никарагуанской ассоциации по правам человека Альваро Лейва Санчес.

Ранее сообщалось о двух погибших. Как передает портал Prensa со ссылкой на Лейву, проправительственным силам удалось прорваться в центр города к блокированному манифестантами зданию полиции. В ходе столкновений в течение дня были убиты четыре человека, число раненных составило 35.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

Новые столкновения происходят на фоне решения католической церкви временно приостановить национальный диалог. Как сообщил второй епископ Манагуа Сильвио Баес, диалог не будет возобновлен, пока правительство не подтвердит факт приглашения международных экспертов по правам человека для расследования гибели людей.

Точная цифра погибших в ходе идущих с середины апреля антиправительственных протестов в стране неизвестна, по разным источникам, она колеблется в районе 200 человек.