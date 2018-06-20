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Опрос: немцы не верят в способность Меркель найти решение по беженцам

02:5420.06.2018
01940
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Более 70% немцев считают, что канцлер Германии Ангела Меркель не сможет найти приемлемое для ХСС общеевропейское решение миграционного кризиса за две недели, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Civey по заказу газеты Welt.

Испанская организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии . Архивное фото
© AP Photo / Felipe Dana
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Ранее сообщалось, что Меркель приняла ультиматум баварских консерваторов из входящей в правительство Германии партии ХСС о двухнедельном сроке на поиск общеевропейского решения миграционного кризиса.

Согласно результатам опроса, 74,7% респондентов настроены пессимистично и не верят в успех Меркель. На вопрос, удастся ли Меркель договориться о приемлемом для ХСС общеевропейском решении миграционного кризиса, 35,1% ответили: "Нет, ни при каких обстоятельствах". Еще 39,6% выбрали ответ "скорее нет".

В положительный результат верят лишь 18,1% респондентов, а 7,2% опрошенных не определились с выбором, пишет газета.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Опрос был проведен с 18 по 19 июня, в нем приняли участие 5038 человек. Статистическая погрешность составляет 2,8%, уточняет издание.

Ранее в Германии разгорелся правительственный кризис по вопросу миграционной политики. Входящий в коалиционное правительство ФРГ баварский Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером выступает за ограничение въезда в страну для беженцев в одностороннем порядке, если общеевропейского решения не удастся достичь.

Меркель и возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС) настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства по введению таких ограничений даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня нет.

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20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
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Уругвай
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Саудовская Аравия
20 июня 21:00
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