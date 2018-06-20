Ляшко пообещал украинцам зарплату 30 тысяч гривен

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne пообещал украинцам достойную заработную плату в размере 30 тысяч гривен (одна гривна эквивалентна 2,4 рубля — Прим.ред).

"То, что предлагаю я, — это радикальное изменение экономической политики, возобновление высокотехнологических отраслей, возвращение сотен тысяч украинцев назад на рабочие места с достойной, достойной, достойной заработной платой, которая позволит радостно возвращаться домой в семью, чтобы женщина его радостно встречала, обнимала и целовала. Чтобы не 3 000 гривен приносил, а минимум 30 000 гривен, если высококвалифицированный специалист", — заявил Ляшко.

Он также отметил, что у медработников на Украине слишком маленькая зарплата, и она должна быть заметно повышена.

"Разве это зарплата? Курам на смех. Потом удивляемся, почему 70 тысяч медиков выехало в Польшу. Поэтому минимальная зарплата для медика должна быть 15 тысяч гривен", — заявил Ляшко.