МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Палестинские боевики запустили пять ракет по территории Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

"После сообщений о сигналах тревоги на юге Израиля было зафиксировано пять запусков (ракет) из сектора Газа по территории Израиля", — сообщается в Twitter пресс-службы.

Ранее израильская авиация атаковала в секторе Газа три объекта палестинских боевиков в ответ на горящие воздушные змеи и шары, которые запускают палестинцы в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы.

Новая угроза появилась с началом многотысячных протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем и уже унесли жизни более 120 палестинцев. Несмотря на свою примитивность, воздушные змеи и шары причинили израильтянам ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

Для перехвата палестинских летательных аппаратов израильтяне приспособили свои беспилотники, регулярно открывают предупредительный огонь по районам их запуска и бомбят различные объекты военизированного крыла движения ХАМАС. На правящих в секторе Газа исламистов армия возлагает ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава.