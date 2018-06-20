Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС, считает украинский депутат

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Народный депутат Украины Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Европейском союзе.
Нардеп также считает, что новый законопроект о национальной безопасности Украины носит сугубо декларативный характер.
"Закон о нацбезопасности носит сугубо декларативный характер, и в очередной раз власть хочет куда-то вступить. Вот куда-то вступить у власти хорошо получается, но зачем ломиться туда, где нас не ждут", — отметил Шуфрич.
Кроме того, он добавил, что нынешняя украинская власть готовится к усилению полицейских функций государства.