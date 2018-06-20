Министр здравоохранения Украины не считает гомосексуальность болезнью

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун не считает, что гомосексуальность — это психическое расстройство, которое требует лечения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы должны разрушать мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой. Например, что гомосексуальность — это болезнь. В первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, который лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами, как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами", — написала Супрун.

Кроме того, она отметила, что во второй половине прошлого века ученые провели ряд исследований и также пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью.

"Гомосексуальное поведение встречается у 1500 видов животных — от насекомых до млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не за его образ жизни, окружение или характер, а еще до его рождения", — написала и.о. министра здравоохранения.

"Не позволяйте стереотипам формировать наше мнение там, где все объясняет наука", — добавила Супрун.

Всемирная организация здравоохранения официально вычеркнула гомосексуальность из международной классификации болезней в 1992 году.