В ООН рассказали о процедуре замены США в составе Совета по правам человека

ЖЕНЕВА, 20 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение о замене США в составе Совета ООН по правам человека должна принять Генеральная ассамблея ООН, заявил председатель Совета ООН по правам человека Воислав Шуц, комментируя решение США покинуть СПЧ.

"Вопрос о заполнение вакантного места среди членов Совета, которое появилось после решения США покинуть форум, должен быть рассмотрен Генеральной ассамблеей ООН", — приводит пресс-служба СПЧ слова Шуца.

США во вторник вечером официально объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Они входили в группу из 47 действующих членов СПЧ с правом голосования по резолюциям.

В настоящий момент в Женеве проходит 38-я сессия Совета ООН по правам человека. Она началась 18 июня и продлится до 6 июля.