В ООН рассказали о процедуре замены США в составе Совета по правам человека

ЖЕНЕВА, 20 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение о замене США в составе Совета ООН по правам человека должна принять Генеральная ассамблея ООН, заявил председатель Совета ООН по правам человека Воислав Шуц, комментируя решение США покинуть СПЧ.
США во вторник вечером официально объявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Они входили в группу из 47 действующих членов СПЧ с правом голосования по резолюциям.
В настоящий момент в Женеве проходит 38-я сессия Совета ООН по правам человека. Она началась 18 июня и продлится до 6 июля.