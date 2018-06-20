ВВС Израиля атаковали три объекта боевиков в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Израильская авиация атаковала в секторе Газа три объекта палестинских боевиков в ответ на горящие воздушные змеи и шары, которые запускают палестинцы в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали три военные цели на территории базы ХАМАС в южной части сектора Газа. Авиаудар был нанесен в ответ на продолжающиеся запуски из сектора Газа зажигательных змеев и воздушных шаров с подвешенными взрывными устройствами", — сказано в пресс-релизе.

Новая угроза появилась с началом многотысячных протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем и уже унесли жизни более 120 палестинцев. Несмотря на свою примитивность, воздушные змеи и шары причинили израильтянам ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

Для перехвата палестинских летательных аппаратов израильтяне приспособили свои беспилотники, регулярно открывают предупредительный огонь по районам их запуска и бомбят различные объекты военизированного крыла движения ХАМАС. На правящих в секторе Газа исламистов армия возлагает ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава.