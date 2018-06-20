Human Rights Watch раскритиковала политику США в области прав человека

ООН, 20 июн — РИА Новости. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в связи с выходом США из СПЧ ООН, назвала однобокой политику Вашингтона в области прав человека.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

"Решение администрации Трампа о выходе из СПЧ — это печальное свидетельство однобокой политики страны в области прав человека: защита Израиля от критики становится первоочередным приоритетом. Совет ООН по правам человека играет важную роль в таких странах, как Северная Корея, Сирия, Мьянма и Южный Судан, но, кажется, Трампа заботит только защита Израиля", — говорится в распространенном заявлении исполнительного директора HRW Кеннета Рота.

По его словам, другим государствам придется удвоить усилия, чтобы обеспечить эффективную работу Совета по наиболее серьезным проблемам в области прав человека.

Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.