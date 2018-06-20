В ООН разочарованы решением США покинуть Совет по правам человека

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн разочарован решением США покинуть Совет ООН по правам человека.
Во вторник госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН.
Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла, Китай и Куба.