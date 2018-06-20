Хейли рассказала, когда США могут вернуться в Совет ООН по правам человека

ООН, 20 июн — РИА Новости. США продолжат выступать за проведение реформы СПЧ ООН, после ее реализации Соединенные Штаты смогут вернуться, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Хейли заверила, что Соединенные Штаты продолжат работу по защите прав человека за рамками Совета после выхода из его состава.

"Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", — сказала постпред США на специальной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.

Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла, Китай и Куба.