В Европарламенте подчеркнули важность решения миграционного вопроса

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Евросоюз может оказаться в опасности без решения миграционного вопроса, заявил спикер Европарламента Антонио Таяни.

"Без решения (вопроса) по миграции ЕС окажется в опасности. Нам нужно работать без промедления, без промедления", — заявил он в распространенном пресс-службой ЕК кратком видеозаявлении из Вены.

"Миграция — это наш самый большой вызов. На кону само будущее Евросоюза", — говорится также в заявлении спикера, распространенном пресс-службой ЕП по итогам его переговоров в Вене.

Как добавил Таяни, в ближайшие шесть месяцев при координации австрийского председательства ЕС и его государства-члены должны дать конкретные ответы на беспокойство 500 миллионов граждан. "Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу", — подчеркнул спикер ЕП.

По его словам, "решение этой проблемы невозможно без подхода ЕС, основанного на краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной общей миграционной стратегии".

"Мы должны выделить 6 миллиардов евро, чтобы немедленно прекратить отправки из Северной Африки, как мы это сделали с балканским маршрутом. Параллельно мы должны поддержать Ливию в процессе стабилизации и демократизации. Мы также должны обеспечить 40 миллиардов евро для амбициозного "плана Маршалла" для Африки, направленного на создание возможностей для молодых африканцев в их странах", — добавил Таяни.

Он также отметил важность предстоящего июньского заседания Европейского совета и обратился к лидерам ЕС с призывом проявить больше решимости.

"Реформирование Европейского Союза — это не изменение договоров, это значит собрать волю для принятия политических решений, которые отвечают приоритетам наших граждан, начиная с реформы системы убежища ЕС", — сказал Таяни.

Он встречался во вторник с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.