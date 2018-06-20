В Европарламенте подчеркнули важность решения миграционного вопроса

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Евросоюз может оказаться в опасности без решения миграционного вопроса, заявил спикер Европарламента Антонио Таяни.
"Миграция — это наш самый большой вызов. На кону само будущее Евросоюза", — говорится также в заявлении спикера, распространенном пресс-службой ЕП по итогам его переговоров в Вене.
Как добавил Таяни, в ближайшие шесть месяцев при координации австрийского председательства ЕС и его государства-члены должны дать конкретные ответы на беспокойство 500 миллионов граждан. "Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу", — подчеркнул спикер ЕП.
По его словам, "решение этой проблемы невозможно без подхода ЕС, основанного на краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной общей миграционной стратегии".
Он также отметил важность предстоящего июньского заседания Европейского совета и обратился к лидерам ЕС с призывом проявить больше решимости.
"Реформирование Европейского Союза — это не изменение договоров, это значит собрать волю для принятия политических решений, которые отвечают приоритетам наших граждан, начиная с реформы системы убежища ЕС", — сказал Таяни.
Он встречался во вторник с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.