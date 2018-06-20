Украинский политик рассказал об опасности вступления в НАТО

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Членство в НАТО, а также сам референдум о вступлении в альянс могут расколоть Украину, заявил бывший вице-премьер страны Владимир Семиноженко в эфире телеканала NewsOne.

По мнению политика, за вступление в Североатлантический альянс проголосуют только западные области Украины, а в восточных — подавляющее большинство выскажется против таких изменений.

"Референдум по НАТО вреден для Украины, потому что это расколет Украину. Западные области — 75 процентов — будут за то, чтобы быть членами НАТО. Такие области, как Харьковская, Херсонская, — максимум процентов 20 будет за НАТО. В разных частях Украины есть разные решения", — сказал бывший вице-премьер, добавив, что "этот вопрос вообще нужно вывести за скобки, если правительство хочет консолидировать страну".

Также политик выразил уверенность, что вступление Украины в альянс поставит под сомнение ее национальную безопасность.

"Если мы будем членом одного военно-политического блока, это означает, что мы будем в противостоянии с другими блоками и регионами", — объяснил он.

По словам Семиноженко, ближайшему поколению украинцев не следует рассчитывать на вступление страны в НАТО или Евросоюз.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Киев стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Украины. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.