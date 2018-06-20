Нетаньяху поблагодарил США за выход из Совета ООН по правам человека

ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Израиль благодарен США за "отважное решение" покинуть Совет ООН по правам человека, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Среди причин принятого решение американский представитель при ООН Никки Хейли назвала "хроническую предубежденность" совета против Израиля.

"Израиль благодарит президента (США Дональда) Трампа, госсекретаря (Майка) Помпео и постпреда (при ООН Никки) Хейли за их отважное решение, принятое против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека", — сказано в пресс-релизе.

"СПЧ зарекомендовал себя предвзятой, враждебной, антиизраильской организацией, которая предала свою миссию по защите прав человека", — говорится в заявлении.

"Решение США выйти из этой необъективной организации — это ясный сигнал, что "хватит значит хватит". Израиль приветствует американское заявление", — написал Нетаньяху в своем Twitter.

Израиль и его политика в отношении палестинцев регулярно становится объектом для критики со стороны СПЧ.