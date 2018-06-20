РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Днепре призвали залить Донбасс напалмом и засеять рапсом

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (211)
00:3020.06.2018
(обновлено: 00:32 20.06.2018)
180015
© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкЗдание городского совета Днепра. Архивное фотоЗдание городского совета Днепра. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинский блогер, известный под псевдонимом "Горький лук", заявил, что Донбасс необходимо залить напалмом и засеять рапсом. Кадры его выступления на фестивале блогеров "Днепровский пост" размещены на YouTube-канале PolitNavigator News.

"Когда мы говорим "мы хотим вернуть Донбасс" — мы хотим вернуть территорию или людей? Ответьте себе сами. Вы этих людей видели? Люди с Запорожской АЭС приехали, провели электропроводку в прифронтовом поселке. Сколько человек им сказало спасибо? Ни одного. Сколько человек их стало любить после этого? Ни один", — отметил "Горький лук".

Возвращаясь к ранее возникшей дискуссии по поводу "качества населения" востока страны, блогер заявил, что "маргинализация Донбасса" началась не в 90-х, а в 30-х годах прошлого века "на фоне депопуляции населения Украины", после чего в зале раздались аплодисменты.

Этот процесс он назвал противоположностью завоевания европейцами американского континента — то есть не англичане приплыли в Америку и начали строить там порты и железные дороги, а индейцы высадились в Англии и "стали под Плимутом ставить вигвамы".

Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В ДНР обвинили ВСУ в организации "сафари" на людей в Донбассе‍
"Нам надо понять: нам нужны эти люди или нам нужна территория?" — задался вопросом блогер. "Моя бы воля — я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс", — заключил "Горький лук" под аплодисменты участников собрания.

Как сообщает местный портал gorod.dp.ua, второй фестиваль блогеров "Днепровский пост" прошел в Днепре в рамках программы главы города Бориса Филатова "Культурная столица". Отмечается, что средства на его проведение "предоставили меценаты и спонсоры, которые поддерживают программу мэра".

Филатов приобрел скандальную известность своими высказываниями в адрес Крыма, который после госпереворота в Киеве отказался признать новые украинские власти и в марте 2014 года по воле более чем 95 процентов участников референдума воссоединился с Россией. По мнению политика, в такой ситуации нужно давать "мразям" любые обещания, а потом их "вешать". Позднее аккаунт Филатова в Facebook, где он написал соответствующий пост, был удален администрацией сервиса.

Жители Донецкой народной республики в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В Раде сравнили жителей Донбасса с тараканами
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, принявшей с сентября 2014 года уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
""Моя бы воля — я бы"

кабы у бабки был.... перефразирую: но, с таким дуплом, это статус не изменит.
00:37
20.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч окончен
1
Польша
2
Сенегал
Матч окончен
3
Россия
1
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч окончен
1
Польша
2
Сенегал
Матч окончен
3
Россия
1
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена