МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинский блогер, известный под псевдонимом "Горький лук", заявил, что Донбасс необходимо залить напалмом и засеять рапсом. Кадры его выступления на фестивале блогеров "Днепровский пост" размещены на YouTube-канале PolitNavigator News.

"Когда мы говорим "мы хотим вернуть Донбасс" — мы хотим вернуть территорию или людей? Ответьте себе сами. Вы этих людей видели? Люди с Запорожской АЭС приехали, провели электропроводку в прифронтовом поселке. Сколько человек им сказало спасибо? Ни одного. Сколько человек их стало любить после этого? Ни один", — отметил "Горький лук".

Возвращаясь к ранее возникшей дискуссии по поводу "качества населения" востока страны, блогер заявил, что "маргинализация Донбасса" началась не в 90-х, а в 30-х годах прошлого века "на фоне депопуляции населения Украины", после чего в зале раздались аплодисменты.

Этот процесс он назвал противоположностью завоевания европейцами американского континента — то есть не англичане приплыли в Америку и начали строить там порты и железные дороги, а индейцы высадились в Англии и "стали под Плимутом ставить вигвамы".

"Нам надо понять: нам нужны эти люди или нам нужна территория?" — задался вопросом блогер. "Моя бы воля — я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс", — заключил "Горький лук" под аплодисменты участников собрания.

Как сообщает местный портал gorod.dp.ua, второй фестиваль блогеров "Днепровский пост" прошел в Днепре в рамках программы главы города Бориса Филатова "Культурная столица". Отмечается, что средства на его проведение "предоставили меценаты и спонсоры, которые поддерживают программу мэра".

Филатов приобрел скандальную известность своими высказываниями в адрес Крыма, который после госпереворота в Киеве отказался признать новые украинские власти и в марте 2014 года по воле более чем 95 процентов участников референдума воссоединился с Россией. По мнению политика, в такой ситуации нужно давать "мразям" любые обещания, а потом их "вешать". Позднее аккаунт Филатова в Facebook, где он написал соответствующий пост, был удален администрацией сервиса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, принявшей с сентября 2014 года уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.