Кандидат в премьеры Грузии назвал приоритеты внешней политики

ТБИЛИСИ, 20 июн – РИА Новости. Европейская и евроатлантическая интеграция Грузии остается приоритетным направлением страны, говорится в правительственной программе нового кандидата в премьер-министры Мамуки Бахтадзе.

Парламентское большинство в Грузии 14 июня выдвинуло 36-летнего Бахтадзе кандидатом в премьеры. За день до этого премьер Георгий Квирикашвили подал в отставку, заявив о разногласиях с председателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

Правительственная программа под названием "Свобода, быстрое развитие, благополучие" опубликована на сайте парламента страны.

"Приоритетными направлениями вновь остаются полноправная интеграция страны в европейские и евроатлантические структуры, последующее развитие и усиление демократических институтов, сохранение баланса между высоким стандартом демократии и экономическим ростом, фундаментальная реформа сектора образования, содействие малому и крупному бизнесу, поддержка начинающих предпринимателей и бизнесменов, интеграция страны в мировую экономическую систему, создание малых и эффективных государственных служб", — сказано в документе.

В программе также отмечено, что планируется усиление региональных позиций страны по безопасности, продолжатся все усилия на пути членства страны в НАТО и ЕС, страна будет максимально подключать международные организации в вопросе восстановления территориальной целостности страны, продолжится процесс для начала прямого диалога и примирения с абхазами и осетинами. В документе добавляется, что интеграция страны в европейские и евротлантические структуры является историческим выбором грузинского народа.