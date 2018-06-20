США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

ООН, 20 июн — РИА Новости. США выходят из Совета ООН по правам человека, заявила постпред при ООН Никки Хейли на специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.

"Мы идем на этот шаг, потому что наша приверженность (соблюдению прав человека — ред.) не позволяет нам быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку", — подчеркнула она.

Хейли добавила, что США не отступают от приверженности соблюдению прав человека, и допустила, что при определенных условиях могут вернуться в СПЧ.

"Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", — сказала она.

В свою очередь, Помпео заявил, что СПЧ ООН не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию "лицемерной". По его мнению, Совет "ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран".

Реакция на решение США

Госсекретарь подчеркнул, что США являются лидером в продвижении прав человека. При этом данные некоторыми странами обещания во многих областях так и не оказались выполнены, добавил он. Помпео повторил слова Дональда Трампа, что СПЧ — это "огромный источник позора для ООН", поскольку в его составе есть страны, которые являются главными нарушителями прав человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.

Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру" — говорится в заявлении Дюжаррика.

В свою очередь, Израиль заявил, что благодарен США за "смелое решение" о выходе из Совета, назвав эту организацию "предвзятой, враждебной, антиизраильской", которая "предала свою миссию".

"Израиль приветствует американское заявление", — написал премьер Биньямин Нетаньяху в своем Twitter.

Претензии Вашингтона к СПЧ ООН



Совет многократно критиковался американскими чиновниками. Представители нынешней администрации не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла. В 2017 году Хейли призывала выдворить из него некоторых участников, а советник президента по национальной безопасности Джон Болтон выступал против создания этого органа еще 2006 году.

Совет по правам человека — международный правозащитный орган, пришедший на смену Комиссии по правам человека в 2006 году. Всего в его работе принимают участие 47 стран, срок полномочий каждого члена составляет три года. Выборы проходят в Генассамблее ООН. Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года.