США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

ООН, 20 июн — РИА Новости. США выходят из Совета ООН по правам человека, заявила постпред при ООН Никки Хейли на специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.
Хейли добавила, что США не отступают от приверженности соблюдению прав человека, и допустила, что при определенных условиях могут вернуться в СПЧ.
"Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", — сказала она.
В свою очередь, Помпео заявил, что СПЧ ООН не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию "лицемерной". По его мнению, Совет "ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран".
Реакция на решение США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру" — говорится в заявлении Дюжаррика.
"Израиль приветствует американское заявление", — написал премьер Биньямин Нетаньяху в своем Twitter.
Претензии Вашингтона к СПЧ ООН
Совет многократно критиковался американскими чиновниками. Представители нынешней администрации не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета является Венесуэла. В 2017 году Хейли призывала выдворить из него некоторых участников, а советник президента по национальной безопасности Джон Болтон выступал против создания этого органа еще 2006 году.