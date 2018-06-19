Трамп оценил отношения между США и Испанией

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с королем Испании Филиппом VI отметил "прекрасные торговые и военные отношения" двух стран и пообещал нанести визит в Испанию, свидетельствует распространенная Белым домом во вторник стенограмма встречи.

"Наши отношения на протяжении многих лет были выдающимися и, думаю, особенно сейчас. Прекрасные торговые, военные отношения", — сказал Трамп, приветствуя в Белом доме королевскую чету Испании.

Филипп VI в свою очередь отметил, что у США и Испании есть общие интересы по многим вопросам и страны объединяют свои усилия во многих областях и различных районах мира.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он нанести визит в Испанию, президент США ответил: "Да, я поеду в Испанию. Да", — говорится в стенограмме. Из нее при этом не следует, что Трамп получил официальное приглашение от короля.