В Минске планируют подписать декларацию против пыток, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик вынесли на повестку заседания гуманитарной подгруппы контактной группы, запланированного на 27 июня, вопрос о подписании декларации, осуждающей пытки и насилие в отношении мирных жителей, сообщила журналистам представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Начиная с марта в рамках заседаний гуманитарной группы (контактной группы) обсуждается вопрос по поводу принятия декларации, которая осуждает пытки и насилие с двух сторон… Был разработан текст и, к сожалению, до сегодняшнего дня данный текст декларации не одобрен украинской стороной", — рассказала Кобцева.

Она уточнила, что в текст были внесены изменения и поддержаны со стороны республик, предложенные украинской стороной, в частности, о допущении ко всем удерживаемым лицам представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН. Представитель ЛНР сообщила, что подписать декларацию на последнем заседании гуманитарной группы 13 июня не удалось из-за отсутствия на нем полномочных представителей Украины.

"С нашей стороны было инициировано внесение в повестку дня обсуждения данной декларации на следующем заседании, которое состоится 27 июня. Мы остаемся приверженцами выполнения минских соглашений и подписания декларации, которая способствовала бы прекращению насилия, которому подвергаются люди на территории Украины", — сказала Кобцева.

Она подчеркнула, что республики открыты к диалогу по данному вопросу и уточнила, что во время визита представители рабочей группы ООН посетили ряд колоний на территории ЛНР. Кобцева уточнила, что в республике рассчитывают при помощи данной комиссии оказать влияние на правительство Украины в подписании указанной декларации.