Суд признал незаконными выборы мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Суд Кишинева отказался признать результаты выборов мэра столицы, победителем которых стал Андрей Нэстасе, заявила во вторник судья Родика Бердило.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур выборов состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинства и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов.

"Суд не признает законность выборов. Данное решение будет передано в окружной избирательный совет в течение 24 часов. В течение дня с момента провозглашения решения суда может быть подана апелляция", — сказала Бердило во вторник вечером.

Кишиневский суд дважды откладывал рассмотрение вопроса о признании результатов выборов и мандата нового мэра. В понедельник был одобрен запрос об отзыве судьи Валентина Ластовецкого, который ранее рассматривал дело.

"Мы опротестуем это решение суда в установленные законом сроки. В зависимости от того, какое решение примет Апелляционная палата, будем действовать дальше", — сказал после заседания суда Нэстасе.

Ранее он говорил, что процесс намеренно затягивается с целью оттянуть его вступление в должность. Нэстасе предупреждал, что готов обратиться к людям за поддержкой и организовать протесты.

Согласно местному законодательству, судебная инстанция подтверждает результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов их передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет. Затем ЦИК публикует окончательные итоги выборов.

Новый мэр будет руководить столицей в течение года, всеобщие местные выборы пройдут в Молдавии летом 2019 года.