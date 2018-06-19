Экипажу судна "Норд" вернули российские паспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Экипажу крымского рыболовецкого судна "Норд", удерживаемого на Украине, вернули российские паспорта, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

"По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право", — сказала журналистам Шевелева.

По ее словам, еще есть вопросы, которые необходимо закончить в правовом поле Украины.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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В МИД РФ ранее заявляли, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного на Украине судна "Норд". Глава крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.