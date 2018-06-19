Суд арестовал экс-замминистра обороны Армении

ЕРЕВАН, 19 июн — РИА Новости. Суд в Ереване во вторник арестовал бывшего заместителя министра обороны Армении, депутата парламента Манвела Григоряна, обвиняемого в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества, передает "Спутник Армения".

"Суд арестовал Григоряна на два месяца", — говорится в сообщении.

Григорян, возглавляющий союз добровольцев "Еркрапа", был задержан Службой национальной безопасности (СНБ) в субботу. В пресс-центре СНБ сообщали, что во время обыска в принадлежащих Григоряну зданиях были обнаружены не только десятки тысяч патронов, гранаты, взрывчатка и стрелковое оружие, но и автопарк с десятками ретро- и современных автомобилей, а также склад с продовольствием, средствами гигиены, медикаментами и военной формой с надписью "для солдат". Парламент Армении разрешил во вторник начать уголовное преследование Григоряна.