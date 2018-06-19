Трамп объяснил разделение семей нелегальных мигрантов на границе США

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил политику изъятия детей у незаконно прибывающих в США мигрантов необходимостью обеспечить безопасность страны.

"Я не хочу, чтобы детей забирали у родителей, но когда вы арестовываете приехавших незаконно родителей, вы должны забрать у них детей… Мы хотим прекратить кризис на границе, получив в конце концов законное право и ресурсы, чтобы задерживать и выдворять незаконно въехавшие семьи, всех вместе, возвращать их в их страны", — сказал президент США, выступая в Вашингтоне на юбилейном собрании Национальной федерации независимых предпринимателей.

"Может, это будет политически корректно или некорректно, но мы должны прекратить разделение семей, политически корректно это или нет, но нам нужна безопасность страны, нам нужно ее защитить", — заявил Трамп.

В апреле этого года глава министерства юстиции США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой толерантности" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу на юго-западе США. Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находится с родителями в изоляторе временного содержания под стражей. Действующая администрация США утверждает, что действует в соответствии с законом и критикует послабления в отношении въезжавших с детьми мигрантов со стороны предыдущей администрации. Администрация Трампа полагает, что нынешняя политика окажет "сдерживающий эффект" на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну.

Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.

По словам главы МВБ США Кристен Нильсен, правительство поддерживает высокие стандарты в центрах по задержанию и заботится о детях. Глава МВБ сообщила, что во время предыдущей администрации послабления в законе разрешали незаконный въезд и освобождали от ареста тех, кто прибывал с малолетними детьми.

Нильсен также отметила, что с октября 2017 года по февраль этого года число случаев использования детей для незаконного въезда в США возросло на 315%, и "это должно прекратиться". Религиозные лидеры, а также законодатели как демократической, так республиканской партий выступают с критикой такой политики, называя разделение детей и родителей негуманным.

По словам Нильсен и представителей администрации Трампа, разделение семей необходимо для претворения в жизнь иммиграционных законов и призывают конгресс изменить эти законы.

Во вторник президент США вновь заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Штатов. По его словам, "из 12 тысяч детей 10 тысяч посылаются их родителями в очень опасное путешествие" и "только 2 тысячи" пересекают границу со своими родителями.

Президент добавил, что сейчас представляется лучшая возможность для конгресса изменить "смехотворные и устаревшие" миграционные законы. Трамп подчеркнул, что США должны иметь сильную безопасность на границах.