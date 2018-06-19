Во Франции женщине напавшей с ножом на людей предъявили обвинения

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Прокуратура французского Тулона предъявила обвинения молодой женщине, которая два дня назад напала с канцелярским ножом на людей в магазине в департаменте Вар, сообщает телеканал LCI.

Инцидент произошел в воскресенье в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер (департамент Вар) на юго-востоке Франции. Женщина с ножом, по словам очевидцев кричавшая "Аллах Акбар", набросилась на клиента и кассира супермаркета. Они получили легкие ранения, а нападавшая была задержана.

Взятая под арест 24-летняя девушка обвиняется в покушении на убийство и оправдании терроризма. В то же время нападение не рассматривается как террористический акт и соответствующих обвинений не выдвинуто.

Ранее психиатрическая экспертиза установила, что женщина может нести ответственность за свои поступки, хотя и является инвалидом из-за проблем с ногами.

При обыске в доме обвиняемой удалось найти лишь старый Коран и флаг Алжира. Следователи также изъяли ее персональный компьютер.