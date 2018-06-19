Германия и Франция выступили за создание Европейского миграционного бюро

БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости. Германия и Франция выступают за создание Европейского миграционного бюро для гармонизации миграционного законодательства в государствах-членах и организации процесса предоставления убежища на внешних границах, говорится в заявлении по итогам германо-французских межправконсультаций, распространенном во вторник пресс-службой кабмина ФРГ.

"Намерены предложить проведение двух ключевых реформ, выходящих за рамки краткосрочной перспективы: создание подлинной европейской пограничной полиции на основе существующего Frontex и создание Европейского миграционного бюро (Europäisches Asylbüro), которое гармонизирует практику предоставления убежища в государствах-членах и будет отвечать за процедуры предоставления убежища на внешних границах", — говорится в заявлении.