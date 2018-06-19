В Таллине прошел пикет в поддержку Вышинского

ТАЛЛИН, 19 июн — РИА Новости, Николай Адашкевич. Пикет в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского прошел перед Домом Европейского союза в центре Таллина.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, активисты из объединения "Российские соотечественники Европы", НКО "Русская школа Эстонии" и Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) потребовали освободить журналиста.

Кроме того, участники пикета выступили в защиту гражданского активиста из Латвии Александра Гапоненко и польского политика и журналиста Матеуша Пискорского.

По словам одного из организаторов митинга Алексея Есакова, все эти люди — политические заключенные, никому из них не предъявили реального обвинения. Есаков считает, что власти Украины, Латвии и Польши пытаются заставить замолчать тех, кто не согласен с политикой дискриминации в отношении меньшинств.

"Нам хотелось обратить внимание Европарламента на происходящее в странах — членах ЕС. Потому что молодые члены Евросоюза постоянно ссылаются на различные нормы и правила ЕС, но сами при этом нарушают эти нормы, как только могут", — сказал Есаков РИА Новости.

Он добавил, что это касается и Украины, поскольку она стремится войти в состав ЕС.

© Sputnik / Вадим Анцупов Пикет в Таллинне в поддержку политзаключенных Европы © Sputnik / Вадим Анцупов Пикет в Таллинне в поддержку политзаключенных Европы

Немногочисленность пикета Есаков объяснил тем, что подобный формат мероприятия не предполагает массовости. "Обычно пикеты проводят несколько активистов, правозащитников. Основная задача — довести до людей информацию через СМИ", — подчеркнул он.

Дело Вышинского

Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Во время "прямой линии" российский президент заявил, что в Москве пока не думают об обмене и будут воздействовать на Киев через международные институты.