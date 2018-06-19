Германия и Франция намерены бороться со вторичной миграцией в Евросоюзе

БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости. Германия и Франция намерены совместно и решительно бороться со вторичной миграцией на территории Евросоюза, не допустить переезда зарегистрированных беженцев в другие страны сообщества, говорится в заявлении по итогам германо-французских межправконсультаций, распространенном во вторник пресс-службой кабмина ФРГ.

"Намерены совместно и решительно бороться с вторичной миграцией в ЕС, в частности, путем уменьшения стимулов для вторичной миграции в новом Дублинском меморандуме, но также путем укрепления сотрудничества между государствами-членами, в частности, чтобы не допустить, чтобы зарегистрированные просители убежища приезжали в другие страны, и обеспечить оперативную передачу и реадмиссию через ответственных государств-членов", — говорится в документе.