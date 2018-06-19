Порошенко обсудил с генсеком ООН вопрос о введении миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос о введении в Донбасс миротворческой миссии, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Глава украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью в Донбассе. Был поднят вопрос более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности, путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН", — говорится в сообщении на сайте президента.

По данным пресс-службы, отдельное внимание было уделено вопросу об осужденных в РФ украинцах

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.