ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Торговая палата США призывает Трампа отказаться от политики "нулевой толерантности" в отношении нелегальных иммигрантов и прекратить отделение детей от родителей.

"Некоторые должностные лица администрации, как сообщается, рассматривают политику отделения детей от своих родителей в качестве рычага для того, чтобы добиться других изменений от конгресса в иммиграционной политике. Конечно, такая большая, щедрая и сострадательная страна как Соединенные Штаты может найти способ предотвратить отделение детей от своих родителей на границе. Если мы не сможем договориться об этом, тогда мы не сможем договориться ни о чем", — говорится в заявлении президента Торговой палаты Томаса Донохью.

В апреле этого года глава министерства юстиции США Джефф Сешнс объявил о политике "нулевой толерантности" в обращении с семьями, которые нелегально пересекают границу на юго-западе США. Данная политика заключается, в частности, в разделении детей и родителей. Это происходит из-за того, что дети не могут находится с родителями в изоляторе временного содержания под стражей. Администрация США полагает, что такая политика окажет "сдерживающий эффект" на тех мигрантов, которые хотят нелегальным образом попасть в страну.

Всего в США имеется около 100 убежищ для детей мигрантов в 17 штатах. В период с мая по июнь этого года более 2 тысяч детей были отделены от своих родителей.

По словам главы МВБ США Кристен Нильсен, правительство поддерживает высокие стандарты в центрах по задержанию и заботятся о детях. Глава МВБ сообщила, что во время предыдущей администрации послабления в законе разрешали незаконный въезд и освобождали от ареста тех, кто прибывал с малолетними детьми.

Нильсен также отметила, что с октября 2017 года по февраль этого года число случаев использования детей для незаконного въезда в США возросло на 315%, и "это должно прекратиться". Религиозные лидеры, а также законодатели как демократической, так республиканской партий выступают с критикой такой политики, называя разделение детей и родителей негуманным. По словам Нильсен и представителей администрации Трампа, разделение семей необходимо для претворения в жизнь иммиграционных законов, они призывают конгресс изменить эти законы.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию Штатов. По его словам, "из 12 тысяч детей 10 тысяч посылаются их родителями в очень опасное путешествие", и "только 2 тысячи" пересекают границу со своими родителями.

Президент добавил, что сейчас представляется лучшая возможность для конгресса изменить "смехотворные и устаревшие" миграционные законы. Трамп подчеркнул, что США должны иметь сильную безопасность на границах.