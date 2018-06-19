Израильский беспилотник разбился в районе северной границы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат, использовавшийся израильскими военными, упал в районе северной границы, сказал РИА Новости представитель армейской пресс-службы, не подтвердив и не опровергнув сообщения СМИ о том, что речь идет о Сирии. Военные выясняют причину крушения очередного БПЛА типа Skylark, который применяется в разведывательных целях.

"Тактический беспилотный летательный аппарат… упал в районе северной границы. Риска утечки секретной информации нет", — сказал собеседник агентства. По данным местных СМИ, крушение произошло в районе приграничного сирийского селения Хадер.

Небольшие беспилотники семейства Skylark выпускает израильский оборонный концерн Elbit. Они поставляются в три десятка стран и используются Армией обороны Израиля в качестве стандартного средства разведки на батальонном уровне, говорится на сайте производителя.