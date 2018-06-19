МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Противовоздушная система обороны Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету, запущенную повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" по городу Хамис-Мушайт на юго-западе королевства, сообщает саудовский телеканал al-Ekhbariya.

"Силы противовоздушной обороны перехватили баллистическую ракету, запущенную повстанцами-хуситами в сторону Хамис-Мушайт", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее арабские СМИ сообщили, что хуситы запустили баллистическую ракету Badr-1 по объектам саудовской государственной нефтяной компании Aramco в городе Абха в районе Асир.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.