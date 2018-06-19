Москва и Минск утвердили программу действий во внешней политике

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Высший государственный совет Союзного государства Белоруссии и России, заседание которого прошло во вторник в Минске, утвердил программу согласованных действий в области внешней политики двух стран на 2018-2019 годы, передает корреспондент РИА Новости.

В этой программе "сохранена преемственность с предыдущими программами в том, что касается таких направлений, как углубление двустороннего взаимодействия на пространстве СНГ и ОДКБ, формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, обеспечение региональной и европейской безопасности, повышение роли Белоруссии и России в борьбе с новыми вызовами и угрозами". Речь идет о таких явлениях, как международный терроризм, экстремизм, нелегальная миграция, торговля людьми, наркоторговля, транснациональная преступность.

При этом в качестве одного из важнейших векторов сотрудничества определено активное взаимодействие в сфере укрепления и развития Союзного государства.

Также в программе особое внимание уделено оказанию дипломатического сопровождения деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повышению его международного авторитета, наращиванию сотрудничества в вопросах сопряжения строительства ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс, один путь".

Кроме того, программа позволяет осуществлять активный системный диалог сторон по наиболее важным проблемам международных отношений и координировать усилия во внешней политике, в том числе по основным вопросам повестки дня МАГАТЭ на сессиях Совета управляющих агентства, а также взаимодействия при согласовании резолюций и решений генеральной конференции МАГАТЭ.