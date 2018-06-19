Ключевые программы поддержки в секторе Газа могут быть приостановлены

ООН, 19 июн — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может уже в августе приостановить ключевые гуманитарные программы в секторе Газа из-за нехватки средств. Об этом заявил координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

"Столкнувшись с беспрецедентной нехваткой более 250 миллионов долларов, через несколько недель БАПОР будет вынуждено урезать программу экстренной помощи Газе и всему региону. Для Газы это будет означать, в том числе, задержку выплат части зарплат в июле и приостановку ключевых операций в августе", — заявил Младенов на заседании Совета Безопасности ООН во вторник.

Спецкоординатор ООН заявил, что "БАПОР и вовлеченные лица предпринимают все усилия для продолжения ключевых операций". В этой связи 25 июня в Нью-Йорке состоится донорская конференция.

В середине января власти США объявили, что удерживают 65 миллионов долларов из добровольного взноса в бюджет БАПОР и ограничивают его 60 миллионами — в ответ на инициированную Палестиной резолюцию Генеральной Ассамблеи, не признающую решения США о переносе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Ранее сообщалось, что верховный комиссар БАПОР обратился с письмом к генсеку Лиги арабских государств (ЛАГ), в котором рассказал о плачевном финансовом положении агентства после решения США сократить свой взнос в его бюджет. По словам верховного комиссара, под угрозой оказались образовательные программы для полумиллиона палестинских детей, проживающих в лагерях беженцев, а также оказание медицинских услуг для свыше трех миллионов детей.