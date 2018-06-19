В белорусском аэропорту самолет Air China совершил аварийную посадку

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Самолет компании Air China совершил аварийную посадку в аэропорту Минска, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.
"В 17.20 борт благополучно приземлился в нашем аэропорту, помощь МЧС Беларуси не запрашивалась", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
В 17:20 борт благополучно приземлился в нашем аэропорту, помощь МЧС Беларуси не запрашивалась, иных подробностей об этом рейсе у меня нет. pic.twitter.com/c9VhjtPeZ6— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 19 июня 2018 г.
Там также размещены скриншоты портала Flightradar24, из которых следует, что речь идет о самолете авиакомпании Air China, следовавшем по маршруту Барселона – Шанхай. Самолет длительное время кружил над территорией Белоруссии.
В представительстве Air China в национальном аэропорту Минска РИА Новости заявили, что "произошла непредвиденная ситуация, аварийно сел самолет". От других комментариев отказались.
Получить комментарий пресс-службы национального аэропорта Минска пока не удалось.