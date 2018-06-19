Трамп заявил о необходимости ареста нелегальных мигрантов в США

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию США.

"Мы должны всегда арестовывать людей, приезжающих в нашу страну нелегально. Из 12 тысяч детей 10 тысяч посылаются их родителями в очень опасное путешествие и только 2 тысячи (едут. — Прим. ред.) со своими родителями, многие из которых неоднократно пытались въехать в нашу страну нелегально", — написал Трамп у себя в Twitter.

Президент добавил, что сейчас представляется лучшая возможность для конгресса изменить смехотворные и устаревшие миграционные законы.

Трамп подчеркнул, что США должны иметь сильную безопасность на границах.

Ранее Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе США и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. Это произошло после того как УВКПЧ ООН обвинило американскую администрацию в грубых нарушениях прав детей на южной границе страны, отметив, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи.

В субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что президент готов подписать любой из двух законопроектов по иммиграции — либо предложенный конгрессменом Бобом Гудлеттом, либо тот законопроект, который предложен лидерами палаты представителей.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.