Трамп заявил о необходимости ареста нелегальных мигрантов в США

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости арестовывать людей, незаконно проникающих на территорию США.
"Мы должны всегда арестовывать людей, приезжающих в нашу страну нелегально. Из 12 тысяч детей 10 тысяч посылаются их родителями в очень опасное путешествие и только 2 тысячи (едут. — Прим. ред.) со своими родителями, многие из которых неоднократно пытались въехать в нашу страну нелегально", — написал Трамп у себя в Twitter.
Президент добавил, что сейчас представляется лучшая возможность для конгресса изменить смехотворные и устаревшие миграционные законы.
Трамп подчеркнул, что США должны иметь сильную безопасность на границах.
В субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что президент готов подписать любой из двух законопроектов по иммиграции — либо предложенный конгрессменом Бобом Гудлеттом, либо тот законопроект, который предложен лидерами палаты представителей.
Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.