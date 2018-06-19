БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости. Германия и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС, выступают за значительное усиление агентства Frontex, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам двухсторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись во вторник на полях германо-французских межправконсультаций в замке Мезеберг.

"Мы поддерживаем планы Еврокомиссии и австрийского председательства в Совете ЕС об усилении защиты внешних границ, и это означает, ни много ни мало, значительное усиление Frontex в плане персонала. Мы решительно настроены совместно противостоять нелегальной вторичной миграции", — сказала Меркель.

Она добавила, что "стандарты для миграции" в страны ЕС должны быть унифицированы таким образом, чтобы беженцы не имели возможности выбирать, в какой стране шенгенской зоны им хотелось бы обратиться за получением вида на жительство.