БЕРЛИН, 19 июн — РИА Новости. Германия и Франция поддерживают планы по укреплению внешних границ ЕС, выступают за значительное усиление агентства Frontex, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам двухсторонних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись во вторник на полях германо-французских межправконсультаций в замке Мезеберг.
Она добавила, что "стандарты для миграции" в страны ЕС должны быть унифицированы таким образом, чтобы беженцы не имели возможности выбирать, в какой стране шенгенской зоны им хотелось бы обратиться за получением вида на жительство.