Наезд на людей в Нидерландах не рассматривают как теракт, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Водитель фургона, совершивший наезд на посетителей фестиваля на юге Нидерландов, не имел террористических намерений, сообщает местное издание NL Times.
По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), на пресс-конференции правоохранители сообщили, что задержанным является 34-летний житель нидерландского города Херлен. "Мужчина в возрасте 34 лет, подозреваемый в роковом наезде на людей в понедельник в (общине. — Прим. ред.) Лангарф, после которого он сбежал, не имел террористических мотивов", — приводит издание слова представителя прокуратуры.
Как установлено предварительным следствием, пострадавшие в результате наезда люди в момент инцидента сидели на проезжей части, сообщают СМИ.