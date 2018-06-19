Наезд на людей в Нидерландах не рассматривают как теракт, сообщили СМИ

Автомобили скорой помощи после наезда фургона на людей на фестивале Pinkpop в Нидерландах. Архивное фото

Автомобили скорой помощи после наезда фургона на людей на фестивале Pinkpop в Нидерландах. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Водитель фургона, совершивший наезд на посетителей фестиваля на юге Нидерландов, не имел террористических намерений, сообщает местное издание NL Times.

Как ранее сообщалось, утром в минувший понедельник небольшой автобус наехал на зрителей музыкального фестиваля PinkPop на юге страны. В результате один человек погиб, трое получили серьезные травмы. Водитель микроавтобуса с места происшествия скрылся, в поисках беглеца участвовала также полиция Германии и Бельгии. Позднее водитель сам явился с повинной в полицию в Амстердаме. Он был задержан и находится в отделении полиции в Лимбурге.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), на пресс-конференции правоохранители сообщили, что задержанным является 34-летний житель нидерландского города Херлен. "Мужчина в возрасте 34 лет, подозреваемый в роковом наезде на людей в понедельник в (общине. — Прим. ред.) Лангарф, после которого он сбежал, не имел террористических мотивов", — приводит издание слова представителя прокуратуры.

Как установлено предварительным следствием, пострадавшие в результате наезда люди в момент инцидента сидели на проезжей части, сообщают СМИ.