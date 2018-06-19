Главный патологоанатом Минска за 10 лет получил взяток на $200 тысяч

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Начальник патологоанатомического бюро в Минске задержан с поличным при получении взятки, общая сумма взяток, которая инкриминируется ему за годы работы, составляет не менее 200 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба МВД Белоруссии.

"Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Беларусь с поличным при получении взятки задержан начальник городского клинического патологоанатомического бюро (в Минске – ред.)", — говорится в сообщении на сайте МВД.

По информации пресс-службы, денежные средства в сумме 5245 белорусских рублей (более 2,6 тысячи долларов) и 300 долларов руководитель получил от представителя коммерческой структуры "за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременной оплате за поставленный товар".

В МВД считают, что взятки начальник бюро получал более десяти лет. "Уже зафиксированы многочисленные факты получения фигурантом денежных средств от представителей коммерческих структур. Инкриминируемая сумма – не менее 200 тысяч долларов", — отметили в пресс-службе.

За получение взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.