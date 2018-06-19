Йеменский генерал заявил, что армия контролирует 85% территории страны

КАИР, 19 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Правительственная армия Йемена, ведущая бои с мятежным шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы), к настоящему моменту контролирует 85% территории страны, заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил (ВС) страны бригадный генерал Абду Маджли.

По его словам, правительственным войскам во вторник при поддержке ВВС Коалиции арабских стран удалось взять под полный контроль аэропорт города Ходейда. Следующей целью военных, отметил Маджли, станет освобождение самого города Ходейда и морского порта.

"Мы, легитимное правительство, контролируем сегодня 85% территории Йеменской республики. Под контролем хуситов, выполняющих иранский план, осталось только 15% территории", — заявил генерал.

Он напомнил, что за последние несколько лет с начала военного противостояния с хуситами, правительственной армии удалось отвоевать обширные территории по всей стране.

"Если вернуться в самое начало, то можно вспомнить, что хуситы контролировали даже Аден на юге страны. А сегодня мы в пригороде Ходейды, пригороде Саады, пригороде столицы Саны, Байды, в окрестностях главных городов. Боевики-хуситы терпят поражение", — сказал представитель ВС.

Бои за аэропорт Ходейды велись с воскресенья. На прошлой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Ходейда является единственным пунктом доставки гуманитарной помощи на север Йемена.

Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.