Йеменский генерал заявил, что армия контролирует 85% территории страны

КАИР, 19 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Правительственная армия Йемена, ведущая бои с мятежным шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы), к настоящему моменту контролирует 85% территории страны, заявил РИА Новости официальный представитель вооруженных сил (ВС) страны бригадный генерал Абду Маджли.
"Мы, легитимное правительство, контролируем сегодня 85% территории Йеменской республики. Под контролем хуситов, выполняющих иранский план, осталось только 15% территории", — заявил генерал.
Он напомнил, что за последние несколько лет с начала военного противостояния с хуситами, правительственной армии удалось отвоевать обширные территории по всей стране.
"Если вернуться в самое начало, то можно вспомнить, что хуситы контролировали даже Аден на юге страны. А сегодня мы в пригороде Ходейды, пригороде Саады, пригороде столицы Саны, Байды, в окрестностях главных городов. Боевики-хуситы терпят поражение", — сказал представитель ВС.
Переговоры спецпосланника ООН по Йемену с хуситами о передаче Ходейды под контроль ООН не увенчались успехом.